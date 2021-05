80 volte Bob Dylan: Tito Schipa Jr., "E' come Giuseppe Verdi, come Dante"

Tito Schipa Jr, figlio del celebre tenore, già nel 1967 lavorò sulle canzoni di Bob Dylan per la sua opera beat "Then an alley", messa in scena nel 1967 (e che fu la progenitrice di "Orfeo 9"). A metà degli anni Ottanta è tornato a prendersi cura del repertorio di Bob Dylan, pubblicando l'album "Dylaniato" (con le sue traslazioni testuali e in metrica di otto canzoni di Dylan) e traducendone i testi in tre libri pubblicati da Arcana fra il 1988 e il 1990 ("Mr. Tambourine - Tutte le canzoni e le poesie di Bob Dylan", vol. 1, 2 e 3).

Gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua passione dylaniana in questa conversazione in video.