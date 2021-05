80 volte Bob Dylan: Bobby Solo, "Quella foto sulla copertina di 'Freewheelin'..."

Tutti conoscono la devozione di Bobby Solo per Elvis Presley; ma il cantante romano è anche un estimatore di Bob Dylan, delle cui canzoni ha registrato e inciso alcune versioni sia in italiano ("Addio Angelina") sia in inglese (nell'album tributo a Johnny Cash "Homemade" "Girl from the North Country", "It ain't me, babe" e "Blowin' in the wind". In questa conversazione Bobby Solo ci racconta come è nata e come si è sviluppata la sua ammirazione per Dylan, rievoca un concerto al quale ha assistito negli Stati Uniti, e ci regala una sua versione di "Don't think twice, it's alright".