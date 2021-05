Spotify a testa bassa contro Apple: ‘Azienda spietata, prepotente e brutale’

“Ferri corti” è un’espressione abusata ma senza dubbio efficace per descrivere lo stato dei rapporti tra Apple e Spotify: dopo essere stata oggetto di un esposto - presentato dal DSP di Daniel Ek, e sfociato poi in una vera e propria istruttoria della commissione EU - presso l’agenzia antitrust europea, il gigante informatico di Cupertino è tornato nel mirino della piattaforma svedese in un infuocato editoriale firmato dal responsabile legale del servizio musicale, Horacio Gutierrez, sul Wall Street Journal.