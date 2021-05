Brian May è stato operato a un occhio. Guarda.

Il chitarrista dei Queen Brian May si è sottoposto a un intervento chirurgico all'occhio sinistro. Nulla di grave, diciamolo subito, tanto che il 73enne musicista inglese ha raccontato la sua esperienza pubblicando una serie di messaggi sul suo account Instagram.

Questo il reportage fatto da May di camice vestito: "Una visione! Tutto pronto e in attesa... di un piccolo intervento chirurgico agli occhi. Sono in buone mani. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Tutto in giornata... dovrebbe migliorare la mia visione stereoscopica".

May non ha specificato quale genere di intervento si è reso necessario. Un paio d'ore dopo il suo primo messaggio ne ha pubblicato un altro dove appare con una benda sull'occhio. "E.... tutto fatto !! Non ho sentito nulla. Tutto fatto in anestesia locale e con un po' di sedativo. Quindi ero cosciente durante l'intera operazione e affascinato da questa straordinaria procedura. E' durata circa venti minuti. Il cerotto rimane applicato fino a domani mattina. Un iPatch! Quindi, ovviamente, presto dovrò toglierlo e rimetterlo."

Questo è solo l'ultimo di una serie di problemi fisici che hanno di recente afflitto Brian May. Nel maggio 2020, venne ricoverato in ospedale dopo essersi strappato il gluteo in un momento di giardinaggio troppo entusiasta, così disse il sempre scherzoso Brian. Poi si scoprì che il dolore era in realtà il risultato di un nervo sciatico compresso. Più o meno nello stesso periodo May rivelò di essere sopravvissuto a un attacco di cuore, complicato da una sua reazione allergica ai farmaci.