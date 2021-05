Noel Gallagher: "Per 100 milioni di sterline, ok alla reunion degli Oasis"

Prima o poi arriverà il giorno in cui si riformeranno gli Oasis? Per parlare se ne parla, ormai da tempo. Molto tempo. O meglio, essendo i fratelli Gallagher tutto meno che introversi, ad ogni intervista su ogni più disparato tema viene loro chiesto lumi sull'argomento. Liam è sempre stato più possibilista al riguardo, colui che ha invece chiuso il portone a doppia mandata con il chiavistello è il maggiore dei due fratelli, Noel.

Ospite al talk show televisivo britannico The Jonathan Ross Show Noel Gallagher ha fissato in 100 milioni di sterline il prezzo per riformare gli Oasis. Dicendosi altresì certo che l'attuale industria musicale non può permettersi di sborsare tale somma.

Queste le parole spese da Noel su di una eventuale reunion della sua vecchia band: "Non ci sono 100 milioni di sterline nel mondo della musica per noi... se qualcuno vuole offrirmi 100 milioni di sterline, lo dico qui e ora, la farò. La farò per 100 milioni di sterline. Ridicolo. La cosa divertente però è che penso che Liam ci creda per davvero."



Parlando invece della sua relazione con il fratello, ha dichiarato che Noel non gli manca "particolarmente".

I due non si parlano dal 2009, quando Noel Gallagher se ne andò polemicamente dagli Oasis causandone lo scioglimento. “Era tutto avvolto nella giovinezza e nel cameratismo. Una volta che questo se ne è andato, non puoi rimettere il genio nella bottiglia. Sarebbe solo per lo showbiz e per sole 100 milioni di sterline. Tutti sono andati avanti. Parlo con mia madre un giorno sì e uno no e non me ne ha mai parlato una volta.".



La scorsa settimana, l'ex chitarrista degli Oasis aveva detto che non crede che gli Oasis debbano riunirsi, poiché l'eredità della band è "scolpita nella pietra". Dopo la notizia dell'uscita di un documentario che celebra i 25 anni del 'mitico' concerto della band a Knebworth, a Noel è stato chiesto – ovviamente – su una eventuale reunion, lui ha risposto che "non ne ha voglia".



Il mese scorso, Noel ha annunciato i dettagli di un 'greatest hits' per i dieci anni del suo progetto High Flying Birds, intitolato "Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)" che uscirà l'11 giugno.