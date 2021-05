Graham Coxon: "Credo che fossi un alcolizzato già a cinque o sei anni"

Il chitarrista dei Blur Graham Coxon crede che fosse destinato a diventare un alcolizzato fin dai giorni della sua infanzia. E' inoltre convinto che la tendenza alle dipendenze, che lo accompagna da una vita, sia dovuta quasi esclusivamente alle difficoltà che ha a gestire l'ansia.

Parlando del suo passato al podcast Blank, Coxon ha raccontato: "Credo che probabilmente fossi un alcolizzato già quando avevo cinque o sei anni, ero pronto, ero lì, solo per il genere di persona che ero, la mente che avevo. Ho solo dovuto attendere dieci anni per trovare quella cosa che diceva, 'Wow, è fantastico, ho bevuto due bicchieri di vino ed è tutto scomparso, mi sento tranquillissimo... Penso che il motivo per cui bevevo, in primo luogo, fosse a causa dell'ansia, penso di avere sempre sofferto di ansia... Non sapevo che fosse ansia, pensavo che quel lieve imbarazzo e nervosismo fosse ciò che si provava nel vivere, pensavo fosse così che ci si sentiva ad essere vivi. Ma a un certo punto della mia adolescenza mi sono reso conto che una bottiglia di vino spegneva tutto, interrompeva la negatività."

Graham Coxon ammette che le sbronze hanno avuto inizio sottoforma di bevute sociali quando i Blur diventarono famosi quando esplose il Britpop negli anni '90, ma gradualmente si sono fatte sempre più pesanti fino a non avere praticamente sosta. Ora è astemio da anni, da quando ha sconfitto i suoi demoni seguendo il programma dei 12 passi degli Alcolisti Anonimi.



Il 52enne musicista ha spiegato ancora: “Per un bel pezzo è stato tutto abbastanza innocente.

Credo che bevessi tutti i giorni, normalmente, con gli amici al pub. Alle sei del pomeriggio iniziavamo a giocare a biliardo e quando il pub chiudeva tornavo a casa e a me stava bene così. Qualche anno più tardi invece, 'Oh no, il pub chiude, ci deve essere qualcos'altro', oppure, 'Il mio dopo sbornia era così brutto che raggiungevo il limite prima delle sei'. Questo fino al 2001, non riuscivo a fermarmi. Potevo resistere a lungo senza bere, ma una volta che iniziavo, non riuscivo davvero a smettere, potevo andare avanti per giorni. Nel 2001, prima di finire, andava avanti da mesi. Iniziai a pensare, 'Mio Dio, è meglio che faccia qualcosa, questa cosa sta diventando un poco spaventosa.' Per me, sono stati i 12 passi, ho perso completamente la compulsione a bere con i 12 passi.".

E' proprio di questi giorni la notizia che Graham Coxon ha collaborato attivamente al nuovo album dei Duran Duran "Future Past" atteso sul mercato per il prossimo 22 ottobre.