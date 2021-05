Concerti, Fiorella Mannoia annuncia i live per l'estate 2021

A partire dal prossimo mese di luglio Fiorella Mannoia torna in concerto con il 'Padroni di niente Tour' a supporto del suo ultimo album "Padroni di niente" (leggi qui la recensione) pubblicato nel novembre 2020.

La interprete romana lo annuncia così: "Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia. Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando".

Calendario in aggiornamento:

20 LUGLIO - Castello Sforzesco - VIGEVANO (PV)

21 LUGLIO - Piazza Trento e Trieste - FERRARA

23 LUGLIO - Piazza SS Annunziata - FIRENZE (recupero del concerto previsto il 24 luglio 2020)

24 LUGLIO - Cavea Auditorium Parco della Musica - ROMA

25 LUGLIO - Cavea Auditorium Parco della Musica - ROMA

29 LUGLIO - Anfiteatro Il Vittoriale - GARDONE RIVIERA (BS)

8 AGOSTO - Arena Villa Dante - MESSINA

15 AGOSTO - Piazza Cavour - FOGGIA

17 AGOSTO - Piazzale Miraglia - ALBEROBELLO (BA)

24 AGOSTO - Teatro delle Rocce - GAVORRANO (GR)

Per informazioni e dettagli su biglietti e prevendite consultare il sito di Friends & Partners e Ticketone.

Dopo l'estate Fiorella Mannoia tornerà nuovamente in tour, questa volta in teatro, anche nel mese di dicembre.

Calendario:

8 DICEMBRE - Teatro Colosseo - TORINO (recupero concerto del 13 maggio 2021)

11 DICEMBRE - Pala Bassano 2 - BASSANO DEL GRAPPA - VI (recupero concerto del 28 maggio 2021)

13 DICEMBRE - Teatro Augusteo - NAPOLI (recupero concerto del 22 maggio 2021)

14 DICEMBRE - Teatro delle Muse - ANCONA (recupero concerto del 18 maggio 2021)

16 DICEMBRE - Teatro Creberg - BERGAMO (recupero concerto del 26 maggio 2021)

17 DICEMBRE - Teatro Dis_Play - BRESCIA (recupero concerto del 29 maggio 2021)

18 DICEMBRE - Grana Padano Theatre - MANTOVA (recupero concerto del 15 maggio 2021)

20 DICEMBRE - Teatro degli Arcimboldi - MILANO (recupero concerto del 31 maggio 2021)

22 DICEMBRE - Europauditorium - BOLOGNA (recupero concerto del 12 maggio 2021)

28 DICEMBRE - Teatro Team - BARI (recupero concerto del 20 maggio 2021)

30 DICEMBRE - Auditorium Parco della Musica - ROMA (recupero concerto del 23 maggio 2021)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.