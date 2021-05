Eurovision 2021 la classifica della seconda semifinale

È appena terminata la seconda semifinale dell'edizione 2021 dell'Eurovision Song Contest: si sono sfidati 17 paesi che si sono contesi gli ultimi 10 posti per la finale di sabato, dopo quelli assegnati martedì

Partenza con l'Italiana Senhit, in gara per San Marino, con il featuring di Flo Rida. Per il resto, anche questa sera qualche sparuta bella canzone: belle quelle di Islanda, Portogallo e Bulgaria, molto normali e quindi diverse dalle banali e divertenti repliche del pop anglosassone. Nota per i Finlandesi che hanno portato uno strano mix tra i Linkin Park e i Lordi, ma senza maschere.

Ecco chi accede alla finale di sabato.

Albania, Anxhela Peristeri, “Karma”

Serbia - Hurricane, “Loco Loco”

Bulgaria, Victoria, “Growing Up Is Getting Old”

Moldavia, Natalia Gordienko, “Sugar”

Portogallo, The Black Mamba, “Love Is On My Side”

Islanda - Dadi Freyr & Gagnamagnid, “10 Years”

San Marino - Senhit, “Adrenalina”

Svizzera - Gjon’s Tears, “Tout l’univers”

Grecia, Stefania Liberakakis- “Last Dance”

Finlandia, Blind Channel, “Dark Side”

Sono stati eliminati, invece

Estonia - Uku Suviste, “The Lucky One”

Repubblica Ceca, Benny Cristo, “Omaga”

Austria - Vincent Bueno, “Amen”

Polonia, RAFAŁ, “The Ride”

Georgia - Tornike Kipiani, “You”

Lettonia - Samanta Tina, “The Moon Is Rising”

Danimarca, Fyr & Flamme, “Øve os på hinanden”

QUA LA GUIDA COMPLETA ALL'EUROVISION SONG CONTEST 2021