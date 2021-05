Non una, non due, ma ben tre nuove canzoni di Lana Del Rey: ascoltale qui

Lana Del Rey sorprende i suoi fan e pubblica sulle piattaforme digitali non una, non due, ma ben tre nuove canzoni tratte dal suo prossimo album di inediti, "Blue banisters", che uscirà il 4 luglio, giorno in cui negli Usa si celebra il Giorno dell'Indipendenza, la festa nazionale che commemora l'adozione della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America dal Regno di Gran Bretagna. Le canzoni pubblicate dalla cantautrice sono la title track, "Text book" e "Wildflower wildfire", che potete ascoltare di seguito:

La voce di "Summertime sadness" sembra essere particolarmente ispirata, in questo periodo. Il suo ultimo album di inediti, "Chemtrails over the country club", è uscito appena lo scorso 19 marzo, anticipato dai singoli "Let me love you like a woman" e dalla canzone omonima. La cantautrice ha raccontato di aver scritto il nuovo disco per rispondere a chi la accusa di appropriazione culturale.

Con "Blue banisters" salgono a sette gli album incisi da Lana Del Rey dagli esordi con "Born to die" del 2012 ad oggi: praticamente un disco ogni anno e due mesi.