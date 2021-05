Bono e Linda Perry: ascolta qui la versione integrale di "Eden (To find love)"

Le voci di Bono e di Linda Perry si incontrano in una canzone, "Eden (To find love)", contenuta nella colonna sonora di "Citizen Penn", film documentario dedicato a Sean Penn (su Disney+ dallo scorso 6 maggio), di cui vengono raccontate le attività come volontario.

Le musiche del film sono state curate proprio dall'ex 4 Non Blondes, il gruppo rock statunitense attivo dal 1989 al 1994 e salito alla ribalta con la hit "What's up?", datata 1992: Linda Perry ha coinvolto nel progetto anche il leader e cantante degli U2, con il quale ha scritto e interpretato "Eden (To find love)". Dopo l'anticipazione contenuta nel trailer diffuso negli scorsi giorni, ora è stata pubblicata la versione integrale della canzone, che potete ascoltare proprio qui sotto:

Bono sembra essere particolarmente attivo, negli ultimi tempi. Insieme a The Edge, suo braccio destro negli U2, il cantante ha contributo all'inno ufficiale dei prossimi europei di calcio, "We are the people", firmato dal 25enne dj olandese Martin Garrix. La voce di Bono è anche nell'album postumo del rapper DMX, scomparso lo scorso 9 aprile in seguito ad un arresto cardiaco causato da un'overdose. Con lui il cantante degli U2 ha inciso "Skyscrapers". Tra gli ospiti del disco, intitolato "Exodus", in uscita il prossimo 28 maggio, ci sono anche Jay-Z, Alicia Keys e Snoop Dogg.