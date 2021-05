Vinicio Capossela farà un concerto al Circo Massimo di Roma (ma solo per 1.000 spettatori)

Gli ultimi a suonare al Circo Massimo furono i Thegiornalisti, alla fine dell'estate del 2019, l'ultima del mondo pre-pandemia: quello fu, peraltro, l'ultimo concerto in assoluto della band capitanata da Tommaso Paradiso, che pochissimi giorni dopo annunciò la sua uscita dal gruppo. Si esibirono di fronte a 43 mila spettatori. L'anno precedente Laura Pausini radunò nell'antica arena 15mila spettatori per ciascuna delle due serate romane del suo tour "Fatti sentire". Vinicio Capossela dovrà accontentarsi di appena mille spettatori, il massimo consentito dalle norme anti-Covid attualmente in vigore: il cantautore ha annunciato un concerto in programma al Circo Massimo il prossimo 23 giugno, nell'ambito del programma della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma (26 appuntamenti tra opera, balletto e concerti, spettacoli tutti ospitati dallo spazio archeologico capitolino).

Il concerto di Capossela fa parte del calendario del tour in supporto a "Bestiario d'amore", il disco contenente quattro brani di ambientazione trobadorica pubblicato dal cantautore nel febbraio del 2020. Il tour partirà il 10 e 11 giugno dall'Arena Estiva Shakespeare del Teatro Due di Parma, dove Capossela si esibirà insieme al musicista Vincenzo Vasi. La serie di concerti proseguirà poi con una serie di date che vedranno il cantautore condividere i palchi con un'orchestra sinfonica, diretta dal Maestro Stefano Nanni: tra queste anche quella in programma al Circo Massimo di Roma.

Ecco le date del tour estivo di Vinicio Capossela:

10 e 11 giugno - Parma, Arena Estiva Shakespeare del Teatro Due

17 giugno - Ravenna, Rocca Brancaleone

23 giugno - Roma, Circo Massimo

26 giugno - Gardone Riviera, Tener-A-Mente Festival del Vittoriale