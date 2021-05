I Calibro 35 annunciano “Post Momentum EP” e un tour per l’estate 2021

A più di un anno di distanza da “Momentum”, decimo disco dei Calibro 35 uscito a gennaio 2020, la band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva ha annunciato oggi - 20 maggio - il suo ritorno discografico e sui palchi.

Attraverso un post condiviso sui propri canali social, la formazione milanese ha fatto sapere che dal prossimo 11 giugno sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo lavoro che, intitolato “Post Momentum EP” e contenente sei tracce, dal 9 luglio uscirà anche in vinile trasparente in edizione limitata. Entrambi i formati sono già disponibili per il pre-save e in pre-order su Bandcamp e sullo Shop Online dei Calibro 35.

In concomitanza con l’annuncio del disco, i Calibro 35 hanno comunicato le prime date del loro tour estivo che, prodotto da Vertigo, al momento comprende le tappe del prossimo 8 giugno a Bologna (Arena Puccini), del 13 luglio a Stupinigi (Stupinigi Sonic Park) e del 2 agosto a Roma (Cavea Auditorium Parco della Musica). A queste presto se ne aggiungeranno delle altre. I biglietti per assistere agli eventi sono già disponibili in prevendita su www.vertigo.co.it/it/calibro-35.

“‘Momentum’, uscito a gennaio 2020, è stato una riflessione sulla contemporaneità della musica suonata nel mondo attuale, nata dalla voglia di mordere il presente dopo anni di riflessione e studio del passato per farlo proprio”, ha raccontato l gruppo in un comunicato stampa. Ha aggiunto: “Iniziò il tour e c'erano i più rosei presagi quando tutto il mondo si interruppe, più di venti concerti già previsti furono cancellati e cadde il silenzio. Adesso ‘Post Momentum EP’ è il primo passo verso i futuri possibili, riprendendo in mano il percorso con cinque nuovi brani: tre completamente inediti e due versioni rivisitate di brani del disco”.

A proposito della loro ripresa delle attività dal vivo, i Calibro 35 hanno detto:

“‘Momentum’ è un disco che flirtava con alcuni immaginari futuribili; ad un mese dall’uscita ci siamo trovati a vivere per davvero alcuni degli scenari distopici che neanche lontanamente avremmo mai immaginato. Ci è sembrato di vivere per davvero dentro un libro di McCarthy, ma avevamo bisogno di un finale lasciato in sospeso, e finalmente con ‘Post Momentum EP’ lo portiamo in giro”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Post Momentum EP”

1. Stan Lee Alternate Version (feat. Ensi e Ghemon)

2. Digi-Tails

3. Being a Robot is Awesome

4. Stars & Stripes, Chirps & Bleeps

5. Artificial Black Moon

6. Stan Lee Alternate Instrumental