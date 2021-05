Muse, una riedizione di ‘Origin Of Symmetry’ per i 20 anni: subito una nuova versione di ‘Citizen Erased’

Matt Bellamy e compagni hanno annunciato l’uscita di una nuova versione remixata dell’album “Origin Of Symmetry” dei Muse per celebrare il 20esimo anniversario della sua pubblicazione.

Come si apprende dalle informazioni affiorate in rete nelle ultime ore, la riedizione della seconda prova sulla lunga distanza del gruppo inglese, originariamente arrivata sui mercati nel 2001, uscirà il prossimo 18 giugno con una nuova copertina, differente dall’originale. Tuttavia, sulla pagina di pre-save del disco è riportata come data di pubblicazione quella del 28 giugno. In attesa dei dettagli precisi e ufficiali relativi alla ristampa, la formazione di Devon, che sui propri canali social ha semplicemente condiviso un post con l’immagine della copertina della versione originale dell'album accompagnata da un messaggio in cui si legge: “XX”, ha reso disponibile una nuova versione del brano “Citizen Erased” come anticipazione della riedizione di “Origin Of Symmetry”.

È possibile ascoltare la traccia nel video pubblicato sul canale YouTube ufficiale della band inglese - e riportato di seguito - accompagnato da una didascalia grazie alla quale si evince che la nuova pubblicazione, battezzata “Origins of Symmetry (XX Anniversary RemiXX)”, sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming, oltre che in formato vinile colorato e vinile nero..

Recentemente il frontman dei Muse ha annunciato il suo primo disco solista che, intitolato “Cryosleep”, arriverà nei negozi il prossimo 16 luglio inizialmente solamente in formato vinile in edizione limitata per l'edizione 2021 del Record Store Day.