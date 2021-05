Eurovision 2021: il viaggio dei Maneskin verso Rotterdam

Con la prima semifinale in programma lo scorso 18 maggio è stata inaugurata la 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest, quest’anno ospitata dall'Ahoy Arena di Rotterdam. Durante la prima serata, caratterizzata da un iniziale omaggio a Franco Battiato venuto a mancare due giorni fa all'età di 76 anni, in attesa della classifica e di scoprire le prime dieci nazioni passate alla finale, sul palco sono saliti i Maneskin per una veloce presentazione del gruppo e del pezzo, “Zitti e buoni”.

La band romana, in gara all’Eurovision Song Contest per rappresentare il nostro Paese con il brano vincitore della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, si esibirà sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam direttamente alla finale di sabato prossimo, dal momento che l’Italia è finalista di diritto.

L’avventura del quartetto capitolino a Rotterdam ha preso il via già giorni fa, quando Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio si sono imbarcati su un volo dall’Italia verso i Paesi Bassi. Ecco un video per Rockol che segue il viaggio dei Maneskin alla volta dell'Eurovision Song Contest 2021.

Durante la sua permanenza a Rotterdam, in vista della finale della manifestazione, la formazione romana ha preso parte già a una serie di prove durante le quali ha eseguito la versione “pulita” del suo singolo sanremese, contenuto nel suo ultimo album “Teatro d'ira - Vol. I". In attesa della serata conclusiva, nella gallery riportata di seguito è possibile dare un'occhiata alle prime foto dell'esperienza dei Maneskin all'Eurovision.

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}

Stasera è in programma la seconda semifinale, durante la quale si esibirà anche Senhit, cantante italiana di origini eritree in gara all'Eurovision Song Contest 2021 in rappresentanza di San Marino. La 41enne artista, nata a Bologna, rappresenta il piccolo stato situato sulle pendici del Monte Titano con il brano “Adrenalina”, canzone in collaborazione con Flo Rida. Durante la serata di oggi la cantante sarà accompagnata sul palco proprio dal rapper statunitense.