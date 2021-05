Stoccolma, intitolata ad Avicii l’arena cittadina

Il Globen, struttura da 15mila posti situata al numero 2 di Globentorget, a Stoccolma, è stata ufficialmente ribattezzata Avicii Arena in onore di Tim Bergling, il grande produttore e Dj - nato nel 1989 proprio nella capitale svedese - scomparso tragicamente tre anni fa all’età di soli 28 anni. A rendere possibile l’operazione è stato un accordo tra la fondazione intitolata all’artista, la Tim Bergling Foundation e la Stockholm Live (controllata della ASM Global, che gestisce cinque venue nella città), con la collaborazione - in qualità di sponsor - della società di assicurazioni Trygg-Hansa e della catena di prodotti per la casa Bauhaus.