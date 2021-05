Bruce Springsteen ospite nel nuovo album di John Mellencamp

“Nel nuovo album Bruce canta e suona la chitarra”: con queste parole, pronunciate durante la seconda parte del party virtuale di Clive Davis per i Grammy 2021 dello scorso 15 maggio, John Mellencamp ha rivelato che Bruce Springsteen sarà ospite nella prossima prova sulla lunga distanza del cantautore dell’Indiana. Come riportato da Billboard, il 69enne artista ha poi annunciato: “Ho finito il disco una settimana fa”.

Lo scorso febbraio Mellencamp, che ha pubblicato il suo più recente album in studio, “Sad Clowns & Hillbillies”, nel 2017, a cui ha fatto seguito nel 2018 la raccolta “Other People's Stuff”, con cover di brani di altri artisti, aveva offerto un assaggio del suo prossimo lavoro discografico condividendo un estratto di una nuova canzone intitolata "I Always Lie to Strangers”. Una dichiarazione pubblicata sul sito web del musicista - dove è possibile ascoltare l’anteprima del succitato brano - informava che “Mellencamp presto tornerà in studio per terminare la registrazione del suo 25esimo album. Prima dell'inizio della pandemia, aveva già fatto dieci tracce. E prevede di registrare altri 17 brani per il progetto”. Come segnalato da Ultimate Classic Rock, attraverso una nota stampa era anche stato comunicato che il nuovo album di John Mellencamp “uscirà entro la fine dell’anno”. Al momento, però, non è ancora stata annunciata una data di uscita.

Sempre attraverso il proprio sito web l’artista aveva svelato i dettagli di altri due progetti, entrambi intitolati “The Good Samaritan Tour”. Uno riguarda un nuovo disco dal vivo e l’altro un documentario sul tour di Mellencamp del 2000, con la voce narrante dell’attore Matthew McConaughey.

A margine dell’evento di Clive Davis - durante il quale sono intervenuti anche Elton John, Joni Mitchell, Brian May e Roger Taylor dei Queen, Dave Grohl, Slash, Carlos Santana e molti altri - John Mellencamp ha inoltre annunciato di essere al lavoro su un musical jukebox, dal titolo “Small Town”. Il cantautore ha dichiarato di non aver scritto alcun nuovo materiale per questo progetto, facendo sapere: “Ho detto loro: ‘Ho pubblicato 600 canzoni, sicuramente potete trovare tra le 12 e le 15 canzoni che possono andare bene”.