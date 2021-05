"Waterloo" degli ABBA è la canzone migliore di sempre dell'Eurovision Song Contest

Un sondaggio condotto in Gran Bretagna tra gli ascoltatori di Radio 2 della BBC ha indicato in "Waterloo" degli ABBA la canzone preferita di sempre dell'Eurovision Song Contest, che si sta svolgendo in questi giorni a Rotterdam, in Olanda. Ironicamente, quando il quartetto svedese si impose nell'edizione del 1974, i giudici britannici non gli assegnarono neppure un voto.

Questa settimana uno show della BBC presentato da Ken Bruce rivelerà le cinquanta migliori canzoni di tutti i tempi della competizione. La Top Five è completata da "Making Your Mind Up" dei Bucks Fizz, "Love Shine A Light" di Katrina And The Waves, "Save Your Kisses For Me" dei Brotherhood Of Man e "Puppet On A String" di Sandie Shaw.

Commentando il riscontro positivo da parte del pubblico britannico, uno dei membri degli ABBA, Frida Lyngstad, ha dichiarato: ""Waterloo" è stata la nostra prima canzone con il nostro nuovo nome, ABBA, dopo averla suonata al pubblico di tutta Europa grazie all'Eurovision, ha avuto un enorme successo globale. Il successo di "Waterloo" cambiò ogni cosa per noi come band, quindi vorremmo ringraziare tutti i fan dell'Eurovision che hanno votato per la canzone!".

Quando è stato chiesto a Björn Ulvaeus, altro membro degli ABBA, un parere sul voto pari a zero della giuria britannica, questi ha ipotizzato che avrebbe potuto essere stata una scelta tattica. Dopo tutto, ha riferito alla BBC, "gli inglesi sono stati i primi ad abbracciarci dopo aver vinto". Perché si può parlare di voto tattico? Perché quell'anno la Gran Bretagna era rappresentata da Olivia Newton-John e gli inglesi pensavano potesse avere buone possibilità di vittoria, così facendo avrebbero tolto punti agli ABBA individuati come i rivali più pericolosi per la vittoria finale. Per la cronaca, Olivia Newton-John che partecipò con la canzone "Long Live Love" si classificò al quarto posto della classifica.

Il presentatore Ken Bruce ha così commentato il risultato del sondaggio: "Chi l'avrebbe mai pensato? "Waterloo" in cima, ma, come cantavano gli ABBA, ‘I feel like I win when I lose’, ben diciotto delle Top 50 sono canzoni del Regno Unito, quindi complimenti a noi!".