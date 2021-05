Concerti, Kiss: l'unico live italiano nel luglio 2022

L’unica data italiana del 'End of the road world tour' dei Kiss, originariamente prevista il 13 luglio 2020, poi posticipata al 12 luglio 2021 sarà riprogrammata per l’11 luglio 2022 sempre all'Arena di Verona.

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo concerto. Per avere maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, clicca qui.

I Kiss su quello che dovrebbe essere il loro tour di addio hanno dichiarato: “Tutto ciò che abbiamo costruito e tutto ciò che abbiamo conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe mai potuto accadere senza i milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, arene e stadi in questi anni. Questa sarà la celebrazione finale per coloro che ci hanno visto e un'ultima possibilità per coloro che non l'hanno fatto. Kiss Army, ci salutiamo nel nostro tour finale con il nostro spettacolo più grande e usciremo nello stesso modo in cui siamo entrati... Unapologetic and Unstoppable".

I biglietti per la nuova data italiana sono disponibili da ora su Ticketmaster, Vivaticket e Ticketone.

Ancora disponibili anche i pacchetti VIP Experience che includono una foto con la band, accesso ad un esclusivo pre-show e un tour backstage. Per maggiori informazioni, visita questo sito.

Questo il nuovo calendario europeo del tour dei Kiss:

Wednesday 1st June 2022 Westfalenhalle, Dortmund GERMANY

Friday 3rd June 2022 Atlas Arena, Lodz POLAND

Monday 6th June 2022 Sportspalais, Antwerp BELGIUM

Tuesday 7th June 2022 Accor Arena, Paris FRANCE

Friday 10th June 2022 Download Festival, Castle Donington, UK

Monday 13th June 2022 Barclaycard Arena, Hamburg GERMANY

Thursday 16th June 2022 Copenhell Festival, Copenhagen, DENMARK

Saturday 18th June 2022 Tele 2 Arena, Stockholm SWEDEN

Monday 20th June 2022 Hartwell Arena, Helsinki FINLAND

Wednesday 22nd June 2022 Scandinavian, Gothenburg SWEDEN

Friday 24th June 2022 Festhalle, Frankfurt GERMANY

Sunday 26th June 2022 Stadthalle, Vienna AUSTRIA

Tuesday 28th June 2022 Schleyerhalle, Stuttgart GERMANY

Thursday 30th June 2022 Festival Du Printemps De Perouges, Saint-Vulbas FRANCE

Saturday 2nd July 2022 Rockfest, Barcelona, SPAIN

Sunday 3rd July 2022 Wizink Arena, Madrid SPAIN

Tuesday 5th July 2022 Festival De Nîmes, Les Arènes de Nîmes, Nîmes FRANCE

Thursday 7th July 2022 Hallenstadion, Zurich SWITZERLAND

Saturday 9th July 2022 Zagreb Arena, Zagreb CROATIA

Monday 11th July 2022 Arena Di Verona, Verona ITALY

Wednesday 13th July 2022 O2 Arena, Prague CZECH REPUBLIC

Thursday 14th July 2022 Budapest Arena, Budapest HUNGARY

Saturday 16th July 2022 Romexpo, Bucharest ROMANIA

Thursday 21st July 2022 Ziggo Dome, Amsterdam HOLLAND