Tony Hadley: "Qualche volta mi sono infilato una banana nei pantaloni"

L'ex cantante degli Spandau Ballet Tony Hadley a volte, mentre si esibiva, è accaduto si infilasse una banana nei pantaloni di pelle per dare più corpo alla sua 'attrezzatura'. L'ora 60enne musicista inglese ha confessato questo 'peccatuccio' parlando al podcast Stars Cars Guitars.



Tony ha così spiegato perché volesse apparire più dotato: "Se sei un rocker, hai i capelli fluenti e hai i pantaloni stretti di Lycra.

e dentro il tuo volano". Gli è stato chiesto allora dal conduttore se avesse mai provato a infilare una banana oppure un volano sul davanti dei pantaloni e lui ha sinceramente confessato: "Avrei potuto farlo per divertimento un paio di volte". Per poi aggiungere con eleganza: "Non indosso più roba di pelle. Ho deciso di invecchiare con grazia".



Tony Hadley ha lasciato gli Spandau Ballet nel luglio del 2017 e nonostante le continue (a sentire lui) suppliche dell'ex compagno di band Gary Kemp di riunirsi insieme a lui e ai vecchi compagni di gruppo Martin Kemp, Steve Norman e John Keeble, proprio non ci sente e non vuole più averci a che fare.



Nel documentario 'The Kemps: All True', trasmesso lo scorso anno da BBC Two, Gary Kemp ha dipinto Tony Hadley come un diavolo con le corna e gli occhi rossi. Tony ha replicato dicendo di non essere minimamente interessato a quel documentario e ha giurato che non canterà mai più con gli Spandau. "Non sono stato contattato e non avrei comunque voluto averci a che fare. Ho chiuso. Mi rivogliono indietro da sempre, ma non accadrà. Preferisco essere felice da solo che far parte nuovamente di quella band. Se vogliono un altro cantante solista, scelta loro. Ma se volete ascoltare quelle canzoni interpretate dal cantante originale, allora potete volere solo un tipo, e quello sono io."