Paul Weller potrebbe non pubblicare più album

Paul Weller la scorsa settimana ha pubblicato "Fat Pop" (leggi qui la recensione), il sedicesimo album in studio della sua carriera solista, ma ora dice che "non è sicuro" ne seguirà un altro.



Il 62enne musicista inglese ha esternato il proprio pensiero via Twitter prendendo parte a una puntata del Tim’s Twitter Listening Party nell'ambito della proozione del suo ultimo disco, questo il suo tweet: "Non so se farò altri dischi dopo questo, al momento è difficile dirlo.

Questo è il mio sedicesimo album da solista! Non ci posso credere!" E ha continuato ancora: "Il mondo della musica è cambiato molto negli ultimi anni, non lo riconosco più".



L'ex frontman di Jam e Style Council crede che da quando è lo streaming a farla da padrone, la gente sia meno attenta agli album. "Per fortuna viene prodotta ancora dell'ottima musica e sono sicuro che sarà sempre così. In genere non credo che le persone investano nella musica come si faceva prima dello streaming/download, ecc."



Nonostante non si senta sicuro di dichiarare che pubblicherà in futuro un altro album, Weller, non molto tempo addietro, aveva invece ammesso di essere stato fortunato ad avere avuto, nell'ultimo anno, una via di uscita creativa avendo accesso allo studio di registrazione per sopravvivere al lockdown causato dalla pandemia e sul cosa avrebbe fatto senza questa eventualità disse: "Probabilmente sarei rinchiuso in una cella imbottita. Non ne ho idea. Voglio dire, forse la faccio sembrare più facile di quello che è. La parte di scrittura delle canzoni implica ancora un sacco di rifiniture."