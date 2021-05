Concerti, Beck: rinviato al 2022 il live di Gardone Riviera

Il cantautore statunitense Beck ha annunciato che il suo tour europeo, dapprima programmato per il 2020 e poi rinviato al 2021, subirà un nuovo rinvio al 2022. Purtroppo non tutte le date del tour potranno essere riprogrammate in quanto il nuovo itinerario pone degli impedimenti logistici che hanno costretto alla cancellazione di alcuni dei concerti previsti.

Viene riprogrammato al 26 giugno 2022 il concerto in essere al Vittoriale di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, mentre, purtroppo, sono da considerarsi cancellati i concerti previsti a Roma e Lucca.

I biglietti per il concerto di Gardone Riviera per la data del 2020 o del 2021 restano perfettamente validi per il 2022. Per chi non ne fosse ancora in possesso, le prevendite sono disponibili cliccando qui.

Mentre i biglietti per i concerti di Roma e Lucca verranno rimborsati. Le informazioni per il rimborso possono essere reperite al sito del promoter D'Alessandro & Galli