Spotify, una partnership con Driift per entrare nel mercato del live streaming

Appurato - come già rilevato da un’indagine di Bandsintown - che i “live a distanza” esplosi durante l’emergenza sanitaria non scompariranno con la fine della pandemia, e che player di peso internazionale come Live Nation e Sony si sono già mossi da tempo per assicurarsi un posto in prima fila nella griglia di partenza della corsa agli eventi online, Spotify - non proprio buon ultima, ma quasi - ha finalmente deciso di assecondare la tendenza e attivarsi sul fronte dello streaming di concerti: il DSP ha siglato un accordo con la società britannica Driift per il lancio di una serie di eventi online.