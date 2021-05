Sinead O'Connor e il suo terrificante incontro con Prince

Sinead O'Connor e Prince hanno avuto un rapporto molto tormentato nonostante il musicista di Minneapolis abbia scritto "Nothing Compares 2 U", il più grande successo della cantautrice irlandese. Questo quanto riporta Sinead nel suo libro di memorie 'Rememberings' atteso in uscita per il prossimo 1 giugno che già qualche tempo fa aveva detto che non andavano d'accordo.

Ora, in una intervista pubblicata dal New York Times, la O'Connor ha accusato Prince di averla terrorizzata. Dopo che "Nothing Compares 2 U" ebbe un successo travolgente, dice che Prince la invitò nella macabra villa di Hollywood dove viveva, la rimproverò per avere imprecato durante le interviste e costrinse il suo maggiordomo a servirle una zuppa anche se lei proprio non la voleva. Ma l'accusa più inquietante, secondo quanto riportato dal Times, è relativa a quando Prince "ha dolcemente proposto una lotta con i cuscini, solo per colpirla con qualcosa di duro che aveva infilato nella federa. Quando lei fuggì a piedi nel cuore della notte, lui la pedinò con la sua automobile, poi saltò fuori e la inseguì per la strada".Ha detto la O'Connor: "Per essere un musicista devi essere pazzo. Ma c'è una differenza tra l'essere pazzi e l'essere violento con le donne." Già in passato, Sinead aveva accusato Prince di fare uso regolare di droghe ed essere violento con le donne che gli erano vicine.