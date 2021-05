Eurovision 2021: positivo un membro dei Daði og Gagnamagnið

Un membro dei Daði og Gagnamagnið è risultato positivo al Covid-19 dopo il test effettuato per verificare la possibilità di prendere parte alle prove della seconda semifinale in programma oggi. Si tratta del ballerino-tastierista Johann Sigurður come riporta il blog Eurovoix su Twitter. Di conseguenza gli islandesi prenderanno parte alla “jury rehearsal”, lo spettacolo nel quale le giurie in gara votano le performance, previsto questa sera a partire dalle 21, ma con la registrazione delle seconde prove. A comunicarlo una nota ufficiale della manifestazione.

Inoltre, la positività, ad un giorno dalla diretta televisiva, mette la band nelle condizioni di non potersi esibire in diretta né domani né sabato, in caso di passaggio del turno in finale, che appariva tuttavia scontato con la loro “10 Years“, a meno che questo esito del tampone non si riveli un falso positivo. Si tratta della prima defezione causa positività al Covid-19 di questo Eurovision Song Contest 2021.