AFI, siglato un accordo con Audiocoop

AFI - Associazione Fonografici Italiani e Audiocoop hanno raggiunto un accordo per la gestione dei diritti da destinare alle etichette indipendenti. “AFI e Audiocoop sono realtà che hanno lavorato in parallelo per tanti anni, ma senza mai incontrarsi”, ha commentato il presidente di AFI Sergio Cerruti: “Oggi la situazione del settore e l’attuale contesto storico richiedono un atto di responsabilità ed una vera e propria comunione d’intenti, che vada oltre l’ideologia e che permetta di adottare una visione globale e un approccio economico sempre più competitivo, che punti alla tutela dei mandatari e della musica”.