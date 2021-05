Sony Music, firmati nuovi accordi di licenza con Netease e Tencent Music

Per assicurarsi un posizionamento favorevole a sfruttare la crescita di uno dei mercati più promettenti su scala globale, Sony Music ha siglato due accordi di licenza pluriennali con Tencent Music e Netease Cloud Music, i due servizi streaming musicali più popolari e frequentati in Cina: la mossa segue un’altra importante iniziativa rivolta al panorama orientale messa in atto dalla major guidata da Rob Stringer, ovvero la creazione di un’etichetta - la Liquid State , annunciata già nel 2018 - in joint venture con la società madre di Tencent Music.