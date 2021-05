Publishing: Round Hill acquisisce il catalogo di Telegram Studios

Round Hill Music ha rilevato dall’etichetta indipendente svedese Telegram Studios i diritti sui master di una buona quantità di successi che spaziano dal metal al reggae, passando per il pop, l’indie e il rock. Oggetto del passaggio di mano sono le registrazioni di artisti come Estelle (inclusa la hit “American Boy”), Caesars (celebri per il brano “Jerk It Out”), il leader dei System of a Down Serj Tankian, Jamelia, Coal Chamber, uno dei figli dello scomparso re del reggae Bob Marley Ziggy Marley, gli eroi indie anni Novanta Soul Coughing e Throwing Muses, gli Ark, i Surfer Blood e altri.