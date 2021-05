Eurovision 2021, la prima semifinale: l'omaggio a Battiato e i fuochi dei Maneskin

Un omaggio a Franco Battiato e i fuochi d'artificio dei Maneskin. “Eurovision is back”. Con questo mantra è stata inagurata la 65^ edizione dell'Eurovision Song Contest, interrotto lo scorso anno a causa della pandemia, e a cui partecipano quest'anno 39 Paesi. La prima semifinale dell'evento andata in onda ieri sera dall'Ahoy Arena di Rotterdam. Prima di iniziare ecco l'omaggio a Franco Battiato venuto a mancare ieri: viene riproposta l'esibizione con Alice all'Eurovision 1984.

Dopo tutte le esibizioni - colorate e spettacolari - scattano i conteggi (combinazione al 50% di televoto e voto di giurie composte da professionisti della musica). Nell'attesa della classifica (i primi dieci paesi accedono alla finale), sul palco arrivano i Maneskin per una veloce presentazione del gruppo e del pezzo, 'Zitti e buoni', in vista della finale di sabato 22 maggio.

Una performance potente e rock con fuochi d'artificio e megaschermi alle spalle. Vengono presentati anche Jendrik, che con la sua 'I Don’t Feel Hate' rappresenta la Germania, e Jeangu Macrooy, che col brano 'Birth Of A New Age' gareggia per i Paesi Bassi. A fine serata, il verdetto. I primi dieci Pesi finalisti sono (nell'ordine): Norvegia, Israele, Russia, Azerbaigian, Malta, Lituania, Cipro, Svezia, Belgio e Ucraina.