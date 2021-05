I Duran Duran hanno pubblicato un nuovo singolo

Il nuovo singolo dei Duran Duran si intitola"Invisible". La canzone è tratta da quello che sarà il 15° album in studio della band. I Duran Duran non pubblicano un nuovo album dai tempi di "Paper Gods", nel 2015. Eseguiranno la canzone dal vivo durante i Billboard Music Awards. Il nuovo album, in uscita il 22 ottobre, intitolato "Future past", vanta stimati produttori tra i quali Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson, ed ospiti speciali come il chitarrista del Blur Graham Coxon, l'ex pianista di Bowie Mike Garson e Lykke Li alla voce.

Il primo singolo singolo estratto dal nuovo lavoro, in uscita oggi, è stato prodotto da Erol Alkan e Duran Duran, e mixato da Mark "Spike" Stent. Il video musicale è stato creato da un' A.I. (Intelligenza Artificiale) chiamata Huxley ed esce prima dell'esibizione televisiva ai Billboard Music Awards 2021, un'esclusiva mondiale che verrà trasmessa in diretta da Londra domenica 23 maggio sulla NBC in Nord America. Parlando del singolo dalla sua casa di Londra, il co-fondatore e tastierista, Nick Rhodes ha dichiarato: “L'architettura sonora è sempre stata incredibilmente importante per i Duran Duran. Penso che con "Invisible" siamo davvero riusciti a scolpire la scultura come volevamo. Dal punto di vista sonoro, è un brano musicale molto insolito. L'unione di tutti gli strumenti penso crei un suono globale che forse non avete mai sentito prima".