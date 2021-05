Tencent Music, crescita (quasi) a doppia cifra delle utenze a pagamento nel primo trimestre 2021

“La più ingente crescita trimestrale dal 2016”: con queste parole la direzione del servizio streaming cinese Tencent Music ha commentato i risultati fatti segnare nel primo quarto di quest’anno: la piattaforma con quartier generale a Shenzhen controllata dal colosso informatico guidato da Ma Huateng alla fine del passato mese di marzo ha registrato 60,9 milioni di utenti attivi a pagamento, 4,9 in più rispetto a quanti rilevati alla fine del 2020. La percentuale di utenti titolari di abbonamento si è così assestata al 9,9% dei fruitori totali, calcolati in 615 milioni - 49 milioni in meno, però, di quanti registrati al termine dell’anno passato.