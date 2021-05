Franco Battiato, i testi più ricercati dai lettori di Rockol nel giorno della sua scomparsa

Come regolarmente accade in concomitanza alla scomparsa di un grande artista, l’eco emotiva e la risonanza mediatica della perdita si riverbera inevitabilmente sulla fruizione del repertorio lasciato in eredità dal grande pubblico. L’effetto che la morte di Franco Battiato sortirà sulle classifiche di vendita lo scopriremo dopodomani, venerdì 21 maggio, quando Gfk diffonderà, per FIMI, le classifiche di vendita più aggiornate. Tuttavia qualche indicazione sull’andamento della riscoperta - purtroppo postuma - del grande Maestro catanese alla nostra redazione è già pervenuto.

Le statistiche relative alle visite nella giornata di ieri nell’ Area Testi di Rockol raccontano di una top 20 della classifica generale delle liriche più ricercate il 18 maggio 2021 “occupata” per 17 posizioni dalle canzoni di Franco Battiato. Mentre tutti i canali televisivi si affidavano per le commemorazioni a cavalli di battaglia come “La cura”, “E ti vengo a cercare” e “Bandiera bianca” - o, al limite, come “Up Patriots to Arms” o “Voglio vederti danzare” - i nostri lettori incoronavano come canzone più ricercata “Summer on a Solitary Beach” , brano scritto da Battiato e Giusto Pio originariamente incluso come traccia di apertura di “La voce del padrone” del 1981.

Al secondo posto si è piazzata “Lode all’inviolato” , penultimo brano presente della scaletta di “Caffè de la Paix” del 1993, con “Tutto l’universo obbedisce all’amore” - canzone firmata Battiato / Sgalambro cantata in duetto con la cantautrice conterranea Carmen Consoli originariamente pubblicata come traccia d’apertura di “Fleurs 2” nel 2008 - a completare il podio.

Il gruppo di testa è completato da “Strani giorni” (da “L’imboscata” del 1996) ed “Energia” (da “Fetus” del 1971).

Al sesto posto si è piazzata “Come un cammello in una grondaia” , seguita da “La canzone dei vecchi amanti” (settima) e “L’animale” (ottava): “Torneremo ancora” , l’inedito firmato dallo stesso artista insieme a Juri Camisasca incluso come traccia di apertura e title track dell’ultimo album consegnato dal Maestro agli annali nel 2019 si attesta in decima posizione, seguito da “La cura” (undicesima) e “Sentimiento nuevo” (dodicesima). In tredicesima posizione si attesta “Testamento” (da “Apriti sesamo” del 2012), che si lascia alle spalle “Strade parallele (Aria siciliana)” , brano non scritto da Battiato (la canzone, inserita nell’album di Giuni Russo del 1994 “Se fossi più simpatica sarei meno antipatica”, è firmata dalla stessa artista insieme a Maria Antonietta Sisini) ma alla quale il cantautore di Milo prese parte per un featuring vocale, e “Prospettiva Nevski” , in diciassettesima posizione.