I Linkin Park pubblicano il documentario su “Minutes To Midnight”

In occasione dell'anniversario della pubblicazione del loro terzo album di studio, “Minutes To Midnight”, uscito nel 2007, i Linkin Park hanno pubblicato per la prima volta in rete il documentario integrale con il making of del progetto. Un docu che fino a questo momento la band aveva dato alle stampe solo all'interno del dvd bonus contenuto nel disco in versione limitata e numerata. I fan ringraziano e possono vedere al lavoro l’intero gruppo. La band racconta attraverso interviste a ogni componente, il processo di scrittura e registrazione del disco. All'interno dei 40 minuti pubblicati il gruppo mette sotto i riflettori la propria evoluzione. Le immagini, risalenti 14 anni fa, raccontano la band nel suo momento più prolifico, scultrice di un suono rock che è rimasto e rimane ancora oggi, nonostante la morte di Chester Bennington.