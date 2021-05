C’è chi lo ha ricordato con un breve messaggio sui social, chi rievocando una storia, chi postando una vecchia foto. Sono stati tanti i ricordi e i tributi di colleghi e amici a Franco Battiato, scomparso ieri mattina all’età di 76 anni. Madame ha preferito lasciare spazio alla musica. Ieri sera, prima di andare a dormire, ha scritto un breve post su un Instagram: “Post per la notte, in onore del Maestro Battiato”. Poi, piano e voce, ha interpretato uno dei brani più famosi dell’artista siciliano: “La cura”. Madame, diverse volte durante le interviste, ha citato Franco Battiato come uno dei suoi punti di riferimento insieme a Fabrizio De André e ad altri. La cantautrice e rapper vicentina, molto traversale negli ascolti e nella formazione musicale, non ha mai nascosto il suo amore per il cantautorato italiano. Qui sotto potete ascoltare la cover: