I Fratelli Mancuso con "Manzamà" vincono il Premio Città di Loano 2020

L'album "Manzamà" dei siciliani Fratelli Mancuso ha ricevuto il Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana come miglior album 2020, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia, assegnato ogni anno alla migliore produzione musicale di ambito folk da una giuria composta da oltre cinquanta giornalisti specializzati e studiosi. Il Premio Giovani per il miglior disco di musicisti under 35 va invece al "Canzoniere di Pasolini" di Linguamadre (ovvero Duo Bottasso, Elsa Martin e Davide Ambrogio).

L’anno scorso il Premio Loano aveva dovuto fermarsi per l’emergenza sanitaria. Per il 2021 la nuova edizione – la diciassettesima della rassegna ligure – è invece confermata dal 26 al 30 luglio a Loano. Il programma è in fase di definizione.

"Manzamà", uscito per Squilibri lo scorso autunno, ha segnato il ritorno discografico dei fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso – che già erano stati premiati a Loano con il Premio alla Carriera nel 2017 – dopo oltre dieci anni dall’ultimo lavoro edito. A Manzamà hanno collaborato, tra gli altri, personaggi del calibro di Franco Battiato(responsabile di alcuni arrangiamenti realizzati a metà del decennio scorso) Aldo Giordano, Marco Betta, German Diaz, Ferruccio Spinetti, Arnaldo Vacca, Mario Arcari e Giovanni Sollima.

Nati a Sutera, Enzo e Lorenzo Mancuso emigrano negli anni Settanta a Londra dove lavorano come operai. Nei primi anni ottanta cominciano ad affermarsi sulla scena musicale europea, pubblicando nel 1986 il loro debutto "Nesci Maria". Sono collaboratori abituali di Emma Dante, e per la colonna sonora del suo "Via Castellana Bandiera" sono stati premiati alla Mostra del Cinema di Venezia, e hanno ottenuto il Globo d’Oro e il Nastro d’Argento.

Al secondo posto tra gli album più votati dalla giuria del Premio c'è la Nuova Compagnia di Canto Popolare con "Napoli 1534. Tra moresche e villanelle" (Squilibri), che segna un “ritorno alle origini” per il gruppo napoletano, modello fondamentale del folk italiano dagli anni settanta in poi. Al terzo posto a pari merito si classificano invece Maria Mazzotta con "Amoreamaro" e "Linguamadre" con Il Canzoniere di Pasolini.

Proprio Linguamadre (ovvero Duo Bottasso, Elsa Martin e Davide Ambrogio) risulta il disco più votato di musicisti under 35, e si aggiudica dunque il Premio Loano Giovani.

Il Premio Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana è nato diciassette anni fa come laboratorio permanente sulla musica folk, e promuove e valorizza la produzione contemporanea di musica tradizionale di radice italiana attraverso il coinvolgimento di artisti, etichette discografiche, giornalisti e operatori culturali. È organizzato dall'Associazione Compagnia dei Curiosi in collaborazione con l'Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Loano e con il contributo della Fondazione A. De Mari. La direzione artistica è a cura di Jacopo Tomatis, con la collaborazione di Ciro De Rosa, Enrico de Angelis e Annalisa Scarsellini.