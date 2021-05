NicoNote, il ritorno della voce: esce "Limbo Session 1"

Nicoletta Magalotti, alias NicoNote, già nota come voce dei Violet Eves, pubblica il frutto di una serie di sedute di registrazione - basate su improvvisazione, ricerca sul fonema, espressione ‘inventata’ e suono "sbagliato" - con il produttore Wang inc. Il disco esce per il collettivo Rizosfera, su vinile accompagnato da booklet.



Dice NicoNote:



“Con questo lavoro abbiamo voluto, con Wang inc., fissare un momento, un flusso emozionale. C’è, certo, la pratica dell’improvvisazione, che è il segno identitario del mio ‘fare musica’, ma c’è anche una riflessione profonda, una meditazione sull’utilizzo della parola, che mi ha portato alla scelta dei testi che compongono questa Limbo Session. Si tratta diframmenti letterari, liriche, che rievocano l’immaginario di poeti e poetesse a me cari, racconti che mi hanno accompagnato in questi anni e che il disco restituisce, come dichiarazione d’amore nei loro confronti".





Nicoletta Magalotti / NicoNote

NicoNote alias Nicoletta Magalotti, artista trasversale nota per la sua vocalità agisce nei territori di musica, teatro, clubbing, installazioni, performance con produzioni artistiche e curatele.

Dalla new wave italiana con i Violet Eves al teatro di Romeo Castellucci e di Socìetas Raffaello Sanzio, passando per il Morphine Club. Ha all’attivo una intensa discografia dal 1985 ad oggi e tanti tour musicali e teatrali in tutta Europa, Canada, Israele, Argentina, Brasile. E’ del 2019 "Chaos Variation V" edito da Rizosfera e distribuito da Rough Trade, London un progetto tra filosofia ed elettronica. Con il moniker NicoNote ha pubblicato anche gli album "Alphabe Dream" (Cinedelic 2013) prodotto con il compositore francese Mikael Plunian, "Emotional Cabaret" (DocLive 2017) prodotto insieme a Dani Marzi e Alfredo Nuti e "Deja V." (Mat Factory 2018) un album segreto interamente dedicato a riletture dei Violet Eves. Tra le sue molte collaborazioni, quelle con Patrizio Fariselli degli Area, Mauro Pagani,.

i producer house Mas Collective, Teresa De Sio, Dj Rocca, Massimo Zamboni, Piero Pelù e Andrea Chimenti, Enrico Gabrielli, Elisabeth Harnik e tanti altri.

Bartolomeo Sailer aka Wang inc.

Wang inc. nasce alla fine degli anni novanta come supporto al tour italiano di Autechre e poi con un 12" su Sonig / Thrill Jockey. Da allora 2 album e numerosi 12” sono usciti per etichette americane ed europee. Wang inc. è sempre stato il braccio politico delle complicate personalità di Bartolomeo Sailer, dall’ambientalismo militante ai tormenti migratori del disco "Mediterraneo", fino alla improvvisazione di questa "Limbo Session". Oltre a Wang inc. Bartolomeo Sailer ha prodotto musica

con i nomi di Walking Mountains, Dead Asshole Rave e White Raven, e ha fondato la label Random Numbers insieme a Carlo Mameli. Bartolomeo Sailer ha intrapreso la strada

dell’improvvisazione radicale all’inizio degli anni 2000 quando fu invitato ad esibirsi da e con Vincenzo Vasi ospite del Morphine del Cocoricò di Riccione. Da allora ha suonato con Roy Roy Paci, Mathmos, Fx Randomiz, Suz e tanti altri.