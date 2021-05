Concerti e ripartenza, i Nomadi subito sul palco: ‘Come un anno fa, non vediamo l’ora’

“Non siamo il tipo di gruppo che quando esce va in acustico: noi, quando suoniamo dal vivo, lo facciamo con l’organico pieno, l’impianto e tutto il resto. Se si deve fare il lavoro, credo lo si debba fare completo: è anche una questione di rispetto nei confronti del pubblico”: Beppe Carletti (nella foto), cofondatore dei Nomadi e oggi ultimo rappresentante della formazione storica della più longeva rock band italiana , vuole essere chiaro fin da subito. Quello in programma il prossimo 30 maggio al Palafeltre di Feltre, in provincia di Belluno, non è un segnale a favore della ripartenza o una sortita in minore a ranghi ridotti per alleviare l’astinenza dai palchi. Niente di tutto questo. E’ un concerto vero e proprio, primo appuntamento di una serie di date che si dipanerà nel corso della prossima estate. E, tra le altre cose, primo esempio di spettacolo di musica dal vivo di medie proporzioni - la capienza massima della struttura veneta è stato fissato a mille unità, in osservanza delle norme anti-Covid - dalla scorsa estate a oggi.