Franco Battiato, “L’Essere speciale” (anche nelle parodie)

Questa sera il grande cantante è protagonista di "Techetecheté", con uno speciale curato da Salvo Guercio: lo ricordiamo a partire dalle parodie, partendo dal comunicato stampa diramato dal Club Tenco che si apre con queste parole:

Come ognuno sa, nelle giornate della Rassegna della Canzone d'Autore si consuma con intelligenza ed allegria la grande arte dell'incontro. Per questo le prime immagini che vengono in mente sono i momenti del dopo Tenco all'ultimo piano dell'Ariston, dove si tira tardi parlando di tutto. Guccini ricorda di quando, intorno ad uno di questi tavoli insieme a Fiorella Mannoia e Antonio Silva, Battiato raccontò un'infinità di barzellette facendo ridere tutti.

Lui, che veniva preso in giro da tanti di noi attraverso le canzoncine satiriche di Davide Riondino che recitava le implorazioni di una improbabile mamma di Battiato: "Franco, esci di camera! Vai a giocare con gli altri bambini... sennò mi diventi grullo".