Franco Battiato, rilanciamo la petizione per l'acquisto della sua casa

Poco più di due anni fa, in questo articolo, avevamo proposto che un'istituzione - suggerivamo la SIAE, ma andrebbe benissimo anche il MIBACT - acquistasse la casa di Milo di Franco Battiato, allora messa in vendita, per farne un archivio-museo.

Il nostro articolo aveva dato origine a una petizione che aveva superato le 10.000 firme.

E' forse il momento di rilanciare la nostra proposta perché la casa di Franco Battiato diventi la sede in cui conservare i suoi materiali artistici (musiche, spartiti, quadri...) e permettere così che un importante patrimonio culturale non vada disperso e diventi visitabile.