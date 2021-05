Coldplay, un concerto su TikTok per il Red Nose Day

Il prossimo lunedì 24 maggio i Coldplay si esibiranno in un concerto che sarà trasmesso in diretta su TikTok in sostegno al Red Nose Day, la campagna internazionale volta alla lotta contro la povertà infantile: la band britannica, che già aveva sfruttato la piattaforma social controllata da Bytedance per il lancio del proprio nuovo singolo, “Higher Power”, dalle 20 ora italiana del prossimo venerdì 21 maggio renderà inoltre disponibile - sempre su TikTok - la registrazione di una speciale performance, realizzata a Londra, di quattro canzoni.