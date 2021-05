"Enjoy The Silence" è il primo singolo del nuovo album di Giorgio Li Calzi, "The Book of Target Maintenance", in uscita a luglio 2021. La cover dei Depeche Mode è la colonna sonora di una città svuotata dal lockdown in preda a vuoti metafisici generati dall'incontro tra le fotografie in bianco e nero di Alessandro Albert e le elaborazioni dal visual artist Massimo Violato.



L'album è un progetto del trombettista e compositore torinese Giorgio Li Calzi (elettronica e tromba) con la collaborazione alla chitarra elettrica del musicista dell'avanguardia newyorkese, Arto Lindsay, testimone della No New York, membro fondatore di DNA, Lounge Lizards e collaboratore di Ryuichi Sakamoto, Brian Eno, David Byrne, John Zorn, Laurie Anderson e Caetano Veloso.