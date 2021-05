Deftones, il concerto di Bologna rinviato al 2022

A causa delle misure di contenimento messe in atto su scala mondiale per contenere la pandemia di Covid-19, il concerto dei Deftones previsto per il prossimo 21 giugno al Sequoie Music Park di Bologna è rinviato a martedì 21 giugno 2022 presso la stessa location.

I biglietti già emessi sono validi per l’accesso alla data riprogrammata. Sarà possibile inoltrare richiesta di rimborso attraverso il sito del circuito di biglietteria che ha emesso il biglietto entro e non oltre il 7 giugno 2021.

Le vendite sono aperte su Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e Boxerticket.

Posto unico in piedi: € 34,00 + prevendita