Tokio Hotel, rimandato al 2022 il concerto di Milano

Il tour dei Tokio Hotel è stato posticipato al 2022, pertanto l’appuntamento italiano previsto per il 29 ottobre 2021 è rimandato al 20 aprile 2022, al Fabrique di Milano. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data ed è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul circuito ufficiale Ticketone.



Questo il commento della band:

Siamo entusiasti del tour e di sapere finalmente che saremo di nuovo presto in viaggio per queste date. Ci sentiamo quasi esplodere per tutta l’energia che stiamo trattenendo per gli spettacoli dal vivo e non vediamo l’ora di dare tutto quando finalmente torneremo sul palco. Questo tour sarà special. Questo è certo.

I Tokio Hotel sono attualmente a Berlino per lavorare sul loro sesto album in studio. Dopo aver già pubblicato "Melancholic Paradise", "When It Rains Pours" e "Chateau" nel 2019, hanno di recente diffuso il nuovo singolo "Berlin".