I Green Day, a sorpresa esce il nuovo singolo "Pollyanna". ASCOLTA.

I Green Day hanno pubblicato a sorpresa "Pollyanna", il loro nuovo singolo. Dopo aver anticipato qualche secondo con un video ripreso in studio da Billie Joe Amstrong, la band ha pubblicato il nuovo inedito a seguito dell'annuncio delle nuove date dell'Hella Mega Tour negli Stati Uniti, il tour assieme a Weezer e Fall Out Boy. "Stanno arrivando giorni migliori e per festeggiare abbiamo pubblicato una canzone nuova di zecca. Ascoltate Pollyanna ovunque, adesso. Non vediamo l'ora dell'Hella Mega Tour!", ha scritto la band.

E così a distanza di quasi tre mesi dall’uscita del loro ultimo singolo, “Here comes the shock”, i Green Day - la cui presenza nel cartellone del Firenze Rocks è confermata anche per l’edizione 2022 del festival, rinviato per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia da Coronavitus - hanno condiviso sui loro canali social un nuovo pezzo.

A margine di una serie di interviste il frontman del gruppo statunitense ha più volte rivelato di aver lavorato molto su nuova musica negli ultimi mesi. "È possibile che il nuovo materiale arrivi molto prima del previsto: potremmo realizzare un EP, un disco vero e proprio o forse solo una nuova canzone, abbiamo diverse opzioni. La questione è solo aspettare che arrivi il momento giusto”, aveva fatto sapere Billie Joe Armstrong durante una chiacchierata con il New Musical Express.