Apple Music, da giugno audio in alta qualità senza costi aggiuntivi

Apple Music, il servizio di streaming musicale di Apple, implementerà la propria offerta a partire dal prossimo mese di giugno applicando a tutto il catalogo disponibile sulla piattaforma l’audio spaziale con supporto Dolby Atmos e Lossless Audio, particolare sistema di compressione dei file audio elaborato da Apple che permette di mantenere, anche in streaming, una qualità il più vicina possibile a quella approvata da artisti e produttori in studio. L’alta definizione riservata all’intero repertorio accumulato dal servizio - oltre 75 milioni di brani - non comporterà alcun costo aggiuntivo per l’utenza, che potrà fruire anche le nuove uscite alla medesima definizione.