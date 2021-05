Annalisa canterà l’Inno di Mameli alla finale di Coppa Italia

Sarà Annalisa a cantare l'Inno di Mameli in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in programma mercoledì 19 maggio al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. La cantante ligure, rende noto la Lega di Serie A, eseguirà l'Inno italiano subito prima del fischio di inizio con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco. Il suo ultimo album "Nuda10", la nuova versione dell'album "Nuda" uscito lo scorso autunno e arricchito da 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni, contiene tra gli altri il brano "Dieci", presentato sul palco del 71esimo Festival di Sanremo.

">

Nell'ultima finale, quella del 2020, a cantare fu Sergio Sylvestre. Il cantante, che forse colto dall'emozione aveva dimenticato una parte del testo del brano (qui sopra il video), aveva cosa è accaduto in un'intervista concessa all'edizione online del Corriere della Sera: "Di certo non avevo dimenticato le parole, quelle le ho stampate in testa. L’emozione è stata più grande di me. Accetto le critiche, ma non tutti sanno cosa vuol dire essere un ragazzo nato con la pelle di un colore che quando la gente guarda ha subito paura, o almeno pregiudizio. Per me cantare lì era importante. Quando mi sono bloccato era perché mi ero commosso, mi veniva da piangere".