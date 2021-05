Concerti, Londra: concerti a piena capienza (20 mila posti) alla O2 Arena da agosto

Il Regno Unito è ormai prossimo a lasciarsi alle spalle l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e la O2 Arena di Londra, arena indoor seconda per capacità nel Regno Unito (appena dietro alla Manchester Arena), annuncia che da agosto tornerà ad ospitare concerti a piena capienza: attesi sugli spalti 20 mila spettatori.

Il calendario degli eventi è in via di definizione e per ora c'è solamente un nome già in cartellone della stagione 2021/2022, quello del comico Mo Gilligan, che però si esibirà alla O2 Arena di Londra a dicembre. I gestori dell'arena fanno sapere che gli spettacoli in programma tra agosto e dicembre spazieranno dal rock al pop, dalla danza alla comicità, appunto: "Annunciamo di essere ufficialmente pronti ad accogliere di nuovo il pubblico a pieno regime. Stiamo organizzando una serie di concerti, 'Welcome back shows', che ridaranno gioia ai fan. Abbiamo messo in piedi un programma davvero spettacolare per riaprire la sede: il 2022 sembra destinato ad essere l'anno più affollato di sempre nella storia della O2 Arena", dicono.

L'arena non ospita spettacoli a pieno regime dal marzo del 2020.