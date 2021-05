Il Cile e Katia Ricciarelli nel nuovo singolo di DJ Jad & Wlady

Il Cile e Katia Ricciarelli sono i due ospiti di eccezione in “Tonight Mon Amour”, il nuovo singolo di Dj Jad e Wlady, in uscita venerdì 21 maggio su tutte le piattaforme digitali.

I due fratelli, tra i pionieri dell’hip-hop italiano, hanno così spiegato l'operazione:

«Katia ci è sempre piaciuta, oltre che un’artista dall’incredibile vocalità è un personaggio di grande impatto sotto ogni punto di vista. Abbiamo voluto immaginare la sua voce in un contesto completamente diverso dal suo, costruendole il giusto “vestito”. Dobbiamo ammettere che sin dal primo ascolto, il risultato ci ha entusiasmato molto».



Dalla volontà di coniugare l'anima rock e graffiante de Il Cile, con la voce pura e celestiale di Katia Ricciarelli esce una canzone dal ritmo incalzante, molto energetica e con una forte connotazione.

estiva.



DJ Jad è uno dei Dj, produttori e beat maker più noti e apprezzati del panorama Hip Hop nazionale, co-fondatore insieme a J-Ax dello storico gruppo Articolo 31. Nell’arco della sua carriera di successo, Dj Jad conta nel suo palmares 80 dischi d’oro, 39 dischi di platino e un disco di diamante.



Wlady è un noto Dj e producer internazionale, fratello minore di Dj Jad. Nel 2015 ha prodotto "Maria Salvador" di J-AX, raggiungendo 12 dischi d'oro e 6 di platino. Nel 2018 Wlady riesce in un'impresa epica: riunire gli Articolo 31 in una serie di live fin da subito soldout.



Il Cile, nome d'arte di Lorenzo Cilembrini, è uno tra i cantautori e chitarristi più apprezzati sul territorio nazionale. Nel 2013 partecipa alla 63° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani vincendo i Premi Assomusica e il Premio Bardotti per il migliore testo.



Katia Ricciarelli, poliedrica artista, celebre soprano, è tra le più grandi interpreti del panorama lirico nazionale e internazionale. Nel corso della sua carriera si è esibita nei maggiori teatri del mondo, dalla Scala di Milano al Lyric Opera di Chicago, passando per la Royal Opera House di Londra.