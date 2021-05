David Marks (Beach Boys), una causa a Universal Music per le royalties dallo streaming

David Marks, chitarrista e autore che sostituì Al Jardine nei Beach Boys per i primi quattro album consegnati ai mercati dalla band californiana - “Surfin' Safari” (1962), “Surfin' U.S.A.” (1963), “Surfer Girl” (1963) e “Little Deuce Coupe” (1963) - ha citato in giudizio Universal Music: l’artista ha accusato la major di aver adottato pratiche di contabilità creativa per nascondergli - e quindi non corrispondergli - le somme generate dai brani sui quali vanta diritti d’autore sui mercati digitali extra-statunitensi.