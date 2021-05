Joni Mitchell racconta di come riuscì a farsi temere dai cantautori uomini

A 77 anni Joni Mitchell, icona della musica folk, si racconta in una rara intervista concessa in occasione di un incontro legato ai Grammy Awards condotto dal fondatore della storia etichetta discografica americana Arista Records, Clive Davis, originariamente in programma a marzo e poi rinviato a causa di alcuni problemi di salute dello stesso Davis.

La cantautrice, che nel 2015 ha avuto un aneurisma che l'ha lasciata praticamente paralizzata e incapace di parlare, dalle cui conseguenze si è ripresa dopo anni di convalescenza, parla dell'impatto che ha avuto sulla storia della musica e della sua eredità artistica e dice:

"Le prime cose che scrivevo erano molto fantasiose, motivo per cui negli anni ho sviluppato una sorta di rifiuto. Ho iniziato a raschiare sempre di più nel fondo della mia anima e ho trovato più umanità. Ho spaventato i cantautori che giravano intorno a me: gli uomini sembravano nervosi, quasi come quando Dylan si diede alle sonorità elettroniche. Pensavano: 'Dobbiamo farlo anche noi adesso?'. Penso di aver avuto un'influenza, negli anni. Ho incoraggiato le persone e scrivere di più delle loro esperienze".

E ancora:

"Dicevano che nessuno avrebbe ricantato le mie canzoni, perché erano troppo personali. Non è vero: a distanza di anni ci sono parecchie cover in giro. Questa nuova generazione è pronta per quello che avevo da dire io all'epoca, credo, e non ne è spaventata".

Dopo i problemi di salute Joni Mitchell ha interrotto il suo silenzio lo scorso ottobre con una lunga conversazione con Cameron Crowe in cui ha raccontato la malattia, i suoi esordi e il suo rapporto con la musica.