Eurovision Song Contest 2021: un positivo anche nella delegazione islandese

Un altro caso di positività al test per il Covid-19 all'Eurovision Song Contest 2021. Dopo la delegazione polacca, stavolta è il caso della delegazione islandese. Ad annunciarlo, con un comunicato stampa, sono direttamente gli organizzatori. Anche in questo caso, come per la delegazione polacca, artisti e accompagnatori sono stati messi in auto-isolamento. Per l'Islanda all'Eurovision Song Contest 2021 partecipano i Daði og Gagnamagnið, assenti anche al Turquoise Carpet in programma alle 18 di oggi. La delegazione islandese ha comunicato che a risultare positivo al tampone non è un membro della band, ma un addetto stampa. Il protocollo prevede che tutti i membri della delegazione si sottopongano ora ad un tampone molecolare.

L'Eurovision Song Contest 2021 prenderà ufficialmente il via questo martedì, 18 maggio. La finale si svolgerà il 22 maggio all'Ahoy Arena di Rotterdam. Artisti e delegazioni sono già tutti a Rotterdam per prove, incontri stampa e preparativi vari. L'Italia, come noto, parteciperà con i Maneskin (qui il video delle prove sulle note della loro "Zitti e buoni"), dati per favoriti dai bookmakers.